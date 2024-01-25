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В Ленобласти расширили муниципальную поддержку субъектов МСП

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В Ленинградской области расширили муниципальную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В 2024 году из регионального бюджета выделят 78,9 млн рублей.
В Ленобласти расширили муниципальную поддержку субъектов МСП
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает АБН24.

Поддержку окажут для организации деятельности, развития малого и среднего бизнеса в моногородах и для усовершенствования торговли в удалённых населённых пунктах.

Губернатор Александр Дрозденко отметил важность поддержки региональных предпринимательских программ и призвал муниципалитеты активнее участвовать в процессе распределения субсидий.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье разработали новую меру поддержки для предпринимателей.

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