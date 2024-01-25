В Ленобласти расширили муниципальную поддержку субъектов МСП
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Об этом сообщает АБН24.
Поддержку окажут для организации деятельности, развития малого и среднего бизнеса в моногородах и для усовершенствования торговли в удалённых населённых пунктах.
Губернатор Александр Дрозденко отметил важность поддержки региональных предпринимательских программ и призвал муниципалитеты активнее участвовать в процессе распределения субсидий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье разработали новую меру поддержки для предпринимателей.