Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна

Московский суд решил арестовать заочно пресс-секретаря запрещённой в России компании Meta* Энди Стоуна** в рамках уголовного дела о пропаганде терроризма.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Энди Стоуна внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В ноябре стало известно, что суд в Москве заочно арестовал Стоуна по обвинению в содействии терроризму.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.