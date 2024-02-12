Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее Энди Стоуна внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В ноябре стало известно, что суд в Москве заочно арестовал Стоуна по обвинению в содействии терроризму.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.