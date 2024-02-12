Заявки в программу «Земский учитель» в Ставропольском крае принимают до 15 апреля

В Министерстве образования Ставропольского края заявили, что заявки на участие в программе «Земский учитель» будут приниматься до 15 апреля.

Об этом сообщает ИА «Победа 26».

Принять участие в программе могут педагоги до 55 лет с высшим или средним профессиональным образованием.

После одобрения кандидатуры учитель переезжает в село или город с населением до 50 тыс. человек и преподаёт в местной школе не менее пяти лет.

Участнику программы «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Образование» выплачивается единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по программе «Земский учитель» в Ленинградскую область приедут 12 педагогов.