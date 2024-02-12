Заявки в программу «Земский учитель» в Ставропольском крае принимают до 15 апреля
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Об этом сообщает ИА «Победа 26».
Принять участие в программе могут педагоги до 55 лет с высшим или средним профессиональным образованием.
После одобрения кандидатуры учитель переезжает в село или город с населением до 50 тыс. человек и преподаёт в местной школе не менее пяти лет.
Участнику программы «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Образование» выплачивается единовременная выплата в размере 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что по программе «Земский учитель» в Ленинградскую область приедут 12 педагогов.