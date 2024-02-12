В Тюмени и ХМАО утвердили хабы для бесперебойного снабжения Крайнего Севера

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении в Тюмени и Ханты-Мансийском автономном округе транспортных хабов для бесперебойного снабжения Крайнего Севера.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства России.

«Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Утверждён перечень объектов, которые составят опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза», — сказано на сайте.

Из объектов Тюменской области в регистр вошли автомобильные дороги Юган — Вагай и Тобольск — Вагай, а также железнодорожные станции Тобольск-Порт, Тобольск. Из ХМАО — железнодорожные станции Приобье, Сургут и Сургут-Порт.

Ранее сообщалось, что в Омской области продолжат ремонт дорог по нацпроекту в 2024 году.