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В Тюмени и ХМАО утвердили хабы для бесперебойного снабжения Крайнего Севера

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении в Тюмени и Ханты-Мансийском автономном округе транспортных хабов для бесперебойного снабжения Крайнего Севера.
В Тюмени и ХМАО утвердили хабы для бесперебойного снабжения Крайнего Севера
  • Gettyimages.ru
  • © Evgeniy Romanov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства России.

«Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Утверждён перечень объектов, которые составят опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза», — сказано на сайте.

Из объектов Тюменской области в регистр вошли автомобильные дороги Юган — Вагай и Тобольск — Вагай, а также железнодорожные станции Тобольск-Порт, Тобольск. Из ХМАО — железнодорожные станции Приобье, Сургут и Сургут-Порт.

Ранее сообщалось, что в Омской области продолжат ремонт дорог по нацпроекту в 2024 году.

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