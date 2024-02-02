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В Омской области продолжат ремонт дорог по нацпроекту в 2024 году

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко анонсировал планы по ремонту региональных дорог на 2024 год. Они включают реконструкцию более 30 магистралей на территории Омска и муниципальных районов.
В Омской области продолжат ремонт дорог по нацпроекту в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru.

Глава региона заявил, что в этому году продолжится реконструкция дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области.

Также, по его словам, в этом году начнётся первый этап реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт.

Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее progorod43 сообщал, что власти Кировской области представили план ремонта дорог на текущий год.

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