В Омской области продолжат ремонт дорог по нацпроекту в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru.
Глава региона заявил, что в этому году продолжится реконструкция дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области.
Также, по его словам, в этом году начнётся первый этап реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт.
Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее progorod43 сообщал, что власти Кировской области представили план ремонта дорог на текущий год.