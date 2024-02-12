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Капремонт в восьми школах Удмуртии начнут в 2024 году

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В Минобрнауки Удмуртии рассказали о начале в 2024 году капитальных ремонтных работ в восьми школах в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».
Капремонт в восьми школах Удмуртии начнут в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © smolaw11

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметила глава ведомства Светлана Болотникова, в школе в Вавожском районе и школе №15 в Сарапуле ремонт продлится два года.

В модернизацию входят не только ремонтно-строительные работы, но и пополнение библиотек, профессиональная подготовка и дополнительное обучение кадров, добавила депутат Госдумы от Удмуртии и куратор программы Лариса Буранова.

«Это обновление школы с точки зрения внутреннего содержания образовательного процесса и устройства воспитательной работы внутри школы», — сказала Буранова.

За три года реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в регионе отремонтировано 31 образовательное учреждение.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в настоящее время в регионе строят восемь новых школ.

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