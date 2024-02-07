В Калининградской области строят восемь новых школ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в настоящее время в регионе строят восемь новых школ.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Самым крупным объектом стала школа в Гурьевске, рассчитанная на 1500 мест. Также образовательные учреждения возводят в посёлке Луговое и Калининграде. Кроме того, продолжается реконструкция школы №1 в Светлогорске.

Подрядчики должны завершить работы на всех объектах до конца года.

«Дальше мы сконцентрируемся на ремонте уже имеющихся школ по всему региону. Будем оснащать их всей необходимой инфраструктурой, чтобы наши дети получали качественное образование», — сказал Алиханов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО в 2024 году откроется более 30 новых детских садов и школ.