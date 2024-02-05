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Собянин: 30 детсадов и школ введут в этом году в ТиНАО

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО в 2024 году откроется более 30 новых детских садов и школ.
Собянин: 30 детсадов и школ введут в этом году в ТиНАО
  • АГН «Москва»
  • © Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Все новые учебные заведения обустроят с учётом современных стандартов, отметил мэр. В школах оборудуют классы робототехники, лаборатории, залы для занятий физкультурой.

В детских садах создадут удобные групповые ячейки со спальнями, буфетами, залами для занятий и кружков.

Кроме того, по стандарту все образовательные учреждения будут инклюзивными, их смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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