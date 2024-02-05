Собянин: 30 детсадов и школ введут в этом году в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО в 2024 году откроется более 30 новых детских садов и школ.

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Все новые учебные заведения обустроят с учётом современных стандартов, отметил мэр. В школах оборудуют классы робототехники, лаборатории, залы для занятий физкультурой.

В детских садах создадут удобные групповые ячейки со спальнями, буфетами, залами для занятий и кружков.

Кроме того, по стандарту все образовательные учреждения будут инклюзивными, их смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.