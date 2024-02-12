Обстрелявшего двух мирных жителей Мариуполя бойца ВСУ осудили на 25 лет
- РИА Новости
Украинского военнослужащего признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов войны, а также покушении на убийство двух лиц, совершённом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
Примечательно, что ранее украинца уже приговорили к лишению свободы за убийство мирного жителя Мариуполя. Приговором суда ему было назначено окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы.
Ранее в СК сообщили, что за военные преступления к длительным срокам приговорили 33 военнослужащих ВСУ.