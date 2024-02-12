Обстрелявшего двух мирных жителей Мариуполя бойца ВСУ осудили на 25 лет

Военнослужащего Вооружённых сил Украины, который в марте 2022 года обстрелял из автомата двух мирных жителей Мариуполя, приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Украинского военнослужащего признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов войны, а также покушении на убийство двух лиц, совершённом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.

Примечательно, что ранее украинца уже приговорили к лишению свободы за убийство мирного жителя Мариуполя. Приговором суда ему было назначено окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Ранее в СК сообщили, что за военные преступления к длительным срокам приговорили 33 военнослужащих ВСУ.