СК: 33 военных ВСУ приговорены к длительным срокам за военные преступления

Верховный суд ДНР вынес приговоры 33 военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады ВСУ за военные преступления. Все украинские военнослужащие получили длительные сроки, сообщает СК России.

Солдаты ВСУ Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Александр Олейник, Александр Плотников, Юрий Окимов и другие признаны виновными в жестоком обращении с гражданскими и применении запрещённых методов ведения войны.

Как установил суд, в 2022 году украинские военнослужащие произвели не менее 15 выстрелов по жилым домам в ДНР. В результате погиб ребёнок, получила ранение женщина.

«Осуждённые приговорены к длительным срокам», — сообщило ведомство.

Ранее RT сообщал, что двух высокопоставленных командиров ВСУ приговорили к 29 годам заключения за военные преступления.