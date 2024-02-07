СК: 33 военных ВСУ приговорены к длительным срокам за военные преступления
07 февраля 2024

СК: 33 военных ВСУ приговорены к длительным срокам за военные преступления

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СК: 33 военных ВСУ приговорены к длительным срокам за военные преступления

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Верховный суд ДНР вынес приговоры 33 военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады ВСУ за военные преступления. Все украинские военнослужащие получили длительные сроки, сообщает СК России.

Солдаты ВСУ Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Александр Олейник, Александр Плотников, Юрий Окимов и другие признаны виновными в жестоком обращении с гражданскими и применении запрещённых методов ведения войны.

Как установил суд, в 2022 году украинские военнослужащие произвели не менее 15 выстрелов по жилым домам в ДНР. В результате погиб ребёнок, получила ранение женщина. 

«Осуждённые приговорены к длительным срокам», — сообщило ведомство.

Ранее RT сообщал, что двух высокопоставленных командиров ВСУ приговорили к 29 годам заключения за военные преступления.