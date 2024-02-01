Двух высокопоставленных командиров ВСУ приговорили к 29 годам заключения за военные преступления

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Верховный суд ДНР заочно приговорил командира 44-й отдельной артбригады ВСУ бригадного генерала Сергея Баранова и командира дивизиона данной бригады подполковника Виктора Юшко к 29 годам лишения свободы за преступления, совершённые против мирных жителей ДНР. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, Баранов совместно с Юшко отдал незаконный приказ о прицельном обстреле 26 мая 2015 года объектов гражданской инфраструктуры в Горловке. В результате два человека, включая 11-летнюю девочку, погибли. Ещё трое, в том числе два ребёнка, получили ранения.
«Приговором суда Баранову и Юшко заочно назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы каждому. Они объявлены в розыск», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что командир взвода ВСУ получил пожизненный срок за приказ о расстреле десяти мирных жителей.