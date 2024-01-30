Приказавший расстрелять десять мирных жителей командир ВСУ осуждён на пожизненное заключение

Верховный суд ДНР приговорил командира взвода 56-й отдельной механизированной бригады ВСУ Василия Ткачука к пожизненному заключению за приказ об убийстве десяти мирных жителей. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в период с 24 февраля по 12 апреля 2022 года по приказу Ткачука военнослужащие ВСУ открывали огонь по десяти мирным жителям, восемь из которых в итоге погибли, оставшимся двум удалось выжить.

«Приговором суда Ткачуку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что украинский боевик получил 25 лет колонии за приказ о расстреле мирного жителя.