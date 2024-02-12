Врач Чижикова рассказала о влиянии ряда лекарств на работу почек

Врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова назвала, какие препараты могут привести к поражению почек.

«Многие случаи лекарственного повреждения почек трудно предсказать заранее, так как существуют значительные индивидуальные различия в чувствительности организма», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, при неправильном употреблении, приводить к повреждению почек могут нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БАР), препараты золота, гидралазин, α-интерферон, литий, пропилтиоурацил, памидронат, антибиотики и противовирусные препараты, диуретики, фенитоин, ингибиторы протонной помпы, ингибиторы кальциневрина (циклоспорин, такролимус), отдельные химиопрепараты, китайские травы с аристохолевой кислотой, литий.

«Даже кратковременный приём НПВС или других потенциально нефротоксичных препаратов без контроля врача может привести к осложнениям у людей с сопутствующими заболеваниями. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением при артериальной гипертензии, сахарном диабете и других хронических состояниях», — заключила Чижикова.

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