МВД проверит собранные в поддержку Надеждина подписи

Генпрокуратура России приняла к рассмотрению обращение общественника Виталия Бородина с просьбой проверить сведения о незаконном сборе подписей в ходе кампании по выдвижению Бориса Надеждина на пост президента России. В ведомстве сообщили, что проверкой займётся МВД.

RT ознакомился с ответом Генеральной прокуратуры на обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Ранее он обратился в надзорное ведомство с просьбой проверить законность сбора подписей в рамках президентской кампании Бориса Надеждина.

В уведомлении Генпрокуратуры отмечается, что в соответствии со ст. 8 Федерального закона №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» заявление общественника будет перенаправлено в Министерство внутренних дел.

В МВД его должны рассмотреть и проинформировать заявителя о результатах.

Как сообщал RT, Бородин в своём обращении утверждает, что, помимо волонтеров, к сбору подписей в поддержку Надеждина привлекались граждане за финансовое вознаграждение.

После отказа ЦИК России в регистрации Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентских выборах политикзаявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде.