МВД проверит собранные в поддержку Надеждина подписи
- РИА Новости
RT ознакомился с ответом Генеральной прокуратуры на обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Ранее он обратился в надзорное ведомство с просьбой проверить законность сбора подписей в рамках президентской кампании Бориса Надеждина.
В уведомлении Генпрокуратуры отмечается, что в соответствии со ст. 8 Федерального закона №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» заявление общественника будет перенаправлено в Министерство внутренних дел.
В МВД его должны рассмотреть и проинформировать заявителя о результатах.
Как сообщал RT, Бородин в своём обращении утверждает, что, помимо волонтеров, к сбору подписей в поддержку Надеждина привлекались граждане за финансовое вознаграждение.
После отказа ЦИК России в регистрации Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентских выборах политикзаявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде.