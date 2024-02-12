Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения школьника в Тюменской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в селе Уктуз Бердюжского района Тюменской области.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

«В СМИ сообщается, что 5 февраля школьники на глазах учителей избили восьмиклассника. Персонал школы не предпринял никаких действий, чтобы помочь мальчику, скорую помощь не вызвали», — сказали в управлении.

После драки между четырьмя учениками 16-летний подросток был госпитализирован.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметил прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Ранее сообщалось, что на крыльце одной из школ в Элисте (Калмыкия) произошла драка, её устроили ученики из других школ.