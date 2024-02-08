RT в Telegram
Подпишись

RT: учащиеся устроили драку на крыльце школы в Элисте

Короткая ссылка
На крыльце одной из школ в Элисте (Калмыкия) произошла драка, её устроили ученики из других школ. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ситуацией.
RT: учащиеся устроили драку на крыльце школы в Элисте
  • РИА Новости

Как рассказал собеседник RT со ссылкой на правоохранительные органы, в городе активизировались группировки детей, состоящих на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Сотрудников школ города об этом предупреждали.

По словам источника, за несколько дней до драки в школу пытались проникнуть подростки, которые там не учатся, но их остановили работники.

Ранее сообщалось, что в Перми поставили на учёт школьника, ударившего ножом одноклассника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить