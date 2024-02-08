RT: учащиеся устроили драку на крыльце школы в Элисте
- РИА Новости
Как рассказал собеседник RT со ссылкой на правоохранительные органы, в городе активизировались группировки детей, состоящих на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Сотрудников школ города об этом предупреждали.
По словам источника, за несколько дней до драки в школу пытались проникнуть подростки, которые там не учатся, но их остановили работники.
Ранее сообщалось, что в Перми поставили на учёт школьника, ударившего ножом одноклассника.