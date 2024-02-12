В правительстве Москвы открылся приём заявок на стажировку

В столице для студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускников вузов начался приём заявок на участие в проекте «Стажировка в правительстве Москвы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На стажировке начинающие специалисты получают опыт работы по самым востребованным направлениям, которые действительно нужны столице, и принимают участие в решении реальных городских задач под руководством экспертов из команды Москвы», — рассказала заместитель руководителя управления государственной службы и кадров правительства Москвы, представитель команды проекта «Кадровые сервисы Правительства Москвы» Полина Логинова.

По результатам конкурса будут отобраны 185 кандидатов для стажировки в направлениях «Городская экономика», «Медийный город», «Правовое пространство», «Социальный город», «HR-город», «Комфортная городская среда», «ИТ-город».

Стажировка продлится шесть месяцев с 1 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» в феврале проведут более 20 бесплатных курсов для повышения профессиональной квалификации.