В Москве рассказали о ремонте десяти зданий архитектора Зиновия Розенфельда

В Москве в рамках программы капитального ремонта отреставрировали десять домов, построенных архитектором Зиновием Розенфельдом (1904—1990).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Специалисты реконструировали в том числе здание на Часовой улице, два корпуса на улице Куусинена, шестиэтажный дом в Замоскворечье.

В ходе работ восстановлены фасады, кровля, наружные стены, декор, входные группы.

Также отремонтированы цоколь, отливы и водостоки. Заменены инженерные системы.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили реставрацию в здании химлаборатории Императорского училища.