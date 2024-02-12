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В Москве рассказали о ремонте десяти зданий архитектора Зиновия Розенфельда

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В Москве в рамках программы капитального ремонта отреставрировали десять домов, построенных архитектором Зиновием Розенфельдом (1904—1990).
В Москве рассказали о ремонте десяти зданий архитектора Зиновия Розенфельда

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. 

Специалисты реконструировали в том числе здание на Часовой улице, два корпуса на улице Куусинена, шестиэтажный дом в Замоскворечье.

В ходе работ восстановлены фасады, кровля, наружные стены, декор, входные группы.

Также отремонтированы цоколь, отливы и водостоки. Заменены инженерные системы.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили реставрацию в здании химлаборатории Императорского училища.

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