В Москве рассказали о ремонте десяти зданий архитектора Зиновия Розенфельда
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Специалисты реконструировали в том числе здание на Часовой улице, два корпуса на улице Куусинена, шестиэтажный дом в Замоскворечье.
В ходе работ восстановлены фасады, кровля, наружные стены, декор, входные группы.
Также отремонтированы цоколь, отливы и водостоки. Заменены инженерные системы.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили реставрацию в здании химлаборатории Императорского училища.