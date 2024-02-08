RT в Telegram
Подпишись

В здании химлаборатории Императорского училища в Москве завершили реставрацию

Короткая ссылка
В здании химлаборатории Императорского Московского технического училища завершили реставрационные работы.
В здании химлаборатории Императорского училища в Москве завершили реставрацию

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно построено в конце XIX века по проекту архитектора Льва Кекушева.

«Специалисты отреставрировали декор фасадов, крыльца парадного входа с двумя лестницами, архитектурно-художественное оформление интерьеров, исторический деревянный тамбур и паркет», — отмечается в сообщении.

Также обновлена кирпичная кладка несущих стен, а в вестибюле восстановлено напольное покрытие. В здании планируют открыть многофункциональный библиотечный комплекс кампуса МГТУ имени Баумана.

Ранее сообщалось, что в Кирове намерены провести реставрацию художественного училища имени Аркадия Рылова, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить