В здании химлаборатории Императорского училища в Москве завершили реставрацию

В здании химлаборатории Императорского Московского технического училища завершили реставрационные работы.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно построено в конце XIX века по проекту архитектора Льва Кекушева.

«Специалисты отреставрировали декор фасадов, крыльца парадного входа с двумя лестницами, архитектурно-художественное оформление интерьеров, исторический деревянный тамбур и паркет», — отмечается в сообщении.

Также обновлена кирпичная кладка несущих стен, а в вестибюле восстановлено напольное покрытие. В здании планируют открыть многофункциональный библиотечный комплекс кампуса МГТУ имени Баумана.

Ранее сообщалось, что в Кирове намерены провести реставрацию художественного училища имени Аркадия Рылова, которое является объектом культурного наследия регионального значения.