Художественное училище имени Рылова отреставрируют в Кирове

В Кирове намерены провести реставрацию художественного училища имени Аркадия Рылова, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом информирует istochnik.online.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области уже выдало разрешительную документацию на проведение реставрационных работ.

Специалисты приведут в порядок «Начальное училище», «Дом с надворными флигелями П.В. Алцыбеева» и «Дом с лавками П.В. Алцыбеева» на Казанской улице, где в настоящее время находится Вятское художественное училище им. А.А. Рылова.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщал, что в 2024 году в столице отреставрируют три крупных объекта культурного наследия.