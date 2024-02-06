Художественное училище имени Рылова отреставрируют в Кирове
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Об этом информирует istochnik.online.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области уже выдало разрешительную документацию на проведение реставрационных работ.
Специалисты приведут в порядок «Начальное училище», «Дом с надворными флигелями П.В. Алцыбеева» и «Дом с лавками П.В. Алцыбеева» на Казанской улице, где в настоящее время находится Вятское художественное училище им. А.А. Рылова.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщал, что в 2024 году в столице отреставрируют три крупных объекта культурного наследия.