RT в Telegram
Подпишись

Художественное училище имени Рылова отреставрируют в Кирове

Короткая ссылка
В Кирове намерены провести реставрацию художественного училища имени Аркадия Рылова, которое является объектом культурного наследия регионального значения.
Художественное училище имени Рылова отреставрируют в Кирове
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует istochnik.online.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области уже выдало разрешительную документацию на проведение реставрационных работ.

Специалисты приведут в порядок «Начальное училище», «Дом с надворными флигелями П.В. Алцыбеева» и «Дом с лавками П.В. Алцыбеева» на Казанской улице, где в настоящее время находится Вятское художественное училище им. А.А. Рылова.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщал, что в 2024 году в столице отреставрируют три крупных объекта культурного наследия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить