В Казани один человек погиб в результате отравления на автомойке
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.
«На автомойке по улице Тульской в Казани двое мужчин отмывали изнутри порожнюю ёмкость автоцистерны для перевозки опасных грузов (токсичное вещество гексен) и потеряли сознание, лежат внутри автоцистерны», — говорится в сообщении.
Ранее в Приморском крае в городе Дальнереченске 31 человек отравился бургерами в кафе «М-Бургер». В данной связи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.