В Казани один человек погиб в результате отравления на автомойке

Один человек погиб в результате отравления химическим веществом на автомойке в Казани.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.

«На автомойке по улице Тульской в Казани двое мужчин отмывали изнутри порожнюю ёмкость автоцистерны для перевозки опасных грузов (токсичное вещество гексен) и потеряли сознание, лежат внутри автоцистерны», — говорится в сообщении.

Ранее в Приморском крае в городе Дальнереченске 31 человек отравился бургерами в кафе «М-Бургер». В данной связи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.