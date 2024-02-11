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В Дагестане завели уголовное дело после отравления едой более 30 человек

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В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления более 30 человек едой в кафе в селе Дылым Казбековского района.
В Дагестане завели уголовное дело после отравления едой более 30 человек
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

Отмечается, что за медицинской помощью в Казбековскую районную больницу обратились более 30 человек, употреблявших пищу в кафе с предварительным диагнозом кишечная инфекция.

Госпитализированы 16 человек, в том числе дети в возрасте от шести до 17 лет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в селе Дылым закрыли кафе из-за грубых нарушений санитарных правил.

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