В дагестанском селе Дылым закрыли кафе после массового отравления людей
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в Telegram.
«Приостановлена деятельность пункта общественного питания, на котором произошло заражение», — сказано в заявлении.
Уточняется, что выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария.
В результате пострадали 35 человек, в том числе 25 детей.
Ранее в Дальнереченске 22 человека обратились в больницу с отравлением за пять дней, предварительная причина — некачественная пища в одном из заведений общепита.