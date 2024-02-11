В дагестанском селе Дылым закрыли кафе после массового отравления людей

В селе Дылым Казбековского района Дагестана закрыли кафе из-за грубых нарушений санитарных правил, едой отравились около 40 человек.

Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в Telegram.

«Приостановлена деятельность пункта общественного питания, на котором произошло заражение», — сказано в заявлении.

Уточняется, что выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария.

В результате пострадали 35 человек, в том числе 25 детей.

Ранее в Дальнереченске 22 человека обратились в больницу с отравлением за пять дней, предварительная причина — некачественная пища в одном из заведений общепита.