RT в Telegram
Подпишись

В дагестанском селе Дылым закрыли кафе после массового отравления людей

Короткая ссылка
В селе Дылым Казбековского района Дагестана закрыли кафе из-за грубых нарушений санитарных правил, едой отравились около 40 человек.
В дагестанском селе Дылым закрыли кафе после массового отравления людей
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в Telegram.

«Приостановлена деятельность пункта общественного питания, на котором произошло заражение», — сказано в заявлении.

Уточняется, что выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария.

В результате пострадали 35 человек, в том числе 25 детей.

Ранее в Дальнереченске 22 человека обратились в больницу с отравлением за пять дней, предварительная причина — некачественная пища в одном из заведений общепита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить