Мать и семилетняя дочь отравились угарным газом в Подмосковье

Жительница города Электростали, а также её семилетняя дочь попали в реанимационное отделение одной из больниц после того, как отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

В сообщении отмечается, что инцидент произошёл вечером 5 февраля. Женщину с ребёнком забрали из квартиры, расположенной на улице 8 Марта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Следователями и криминалистами проведён осмотр квартиры, допрошены свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Подмосковье во время приготовления ужина в квартире угарным газом отравились женщина и пятеро детей.