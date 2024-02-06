RT в Telegram
Подпишись

Мать и семилетняя дочь отравились угарным газом в Подмосковье

Короткая ссылка
Жительница города Электростали, а также её семилетняя дочь попали в реанимационное отделение одной из больниц после того, как отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Мать и семилетняя дочь отравились угарным газом в Подмосковье
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что инцидент произошёл вечером 5 февраля. Женщину с ребёнком забрали из квартиры, расположенной на улице 8 Марта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Следователями и криминалистами проведён осмотр квартиры, допрошены свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Подмосковье во время приготовления ужина в квартире угарным газом отравились женщина и пятеро детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить