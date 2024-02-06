Мать и семилетняя дочь отравились угарным газом в Подмосковье
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что инцидент произошёл вечером 5 февраля. Женщину с ребёнком забрали из квартиры, расположенной на улице 8 Марта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
«Следователями и криминалистами проведён осмотр квартиры, допрошены свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в Подмосковье во время приготовления ужина в квартире угарным газом отравились женщина и пятеро детей.