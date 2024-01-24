Женщина и пятеро детей отравились угарным газом в Подмосковье

Жительница города Королёва Московской области и пятеро её детей отравились угарным газом во время приготовления ужина в квартире. Об этом сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.

По данным ведомства, инцидент произошёл 23 января. Во время приготовления ужина женщина, а также двое её сыновей и три дочери почувствовали себя плохо. Прибывшие на место медики приняли решение об их госпитализации.

«По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка», — отметили в ведомстве, назвав в качестве предварительной причины инцидента неисправность газовой колонки.

Ранее поступила информация, что в Каспийске с отравлением газом в больницу доставили девять человек.