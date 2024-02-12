Врач Хухрев рассказал, как правильно измерить артериальное давление дома
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Некоторые люди уверены, что давление надо мерить три раза на одной руке и брать среднее арифметическое, однако это заблуждение, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.
По его словам, при измерении давления на руке сокращаются артерии. В итоге все последующие замеры покажут более высокое давление, чем на самом деле.
«Правильный результат бывает только при первом измерении. В следующий раз на той же самой руке можно мерить давление только через полчаса», — уточнил Хухрев.
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