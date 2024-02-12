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Врач Хухрев рассказал, как правильно измерить артериальное давление дома

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Кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как избежать неточности при самостоятельном измерении артериального давления.
Врач Хухрев рассказал, как правильно измерить артериальное давление дома
  • Gettyimages.ru
  • © ATHVisions

Некоторые люди уверены, что давление надо мерить три раза на одной руке и брать среднее арифметическое, однако это заблуждение, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.

По его словам, при измерении давления на руке сокращаются артерии. В итоге все последующие замеры покажут более высокое давление, чем на самом деле.

«Правильный результат бывает только при первом измерении. В следующий раз на той же самой руке можно мерить давление только через полчаса», — уточнил Хухрев.

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