В Липецкой области в школе приостановили занятия из-за смерти ученицы
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
«В школе обрабатывают помещения, дезинфицируют воздух рециркуляторами», — говорится в сообщении.
Медики выявили двух контактных лиц, их госпитализировали.
Ранее в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура организовала доследственную проверку после сообщений в СМИ об избиении учащегося в туалете школы №1.
Также сообщалось, что потолок обрушился во время урока в школе №25 в посёлке Энем в Адыгее, один ребёнок пострадал.