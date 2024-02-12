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В Липецкой области в школе приостановили занятия из-за смерти ученицы

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Занятия в лицее №6 в Данкове Липецкой области приостановили из-за смерти ученицы от менингококковой и пневмококковой инфекции.
В Липецкой области в школе приостановили занятия из-за смерти ученицы
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«В школе обрабатывают помещения, дезинфицируют воздух рециркуляторами», — говорится в сообщении.

Медики выявили двух контактных лиц, их госпитализировали.

Ранее в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура организовала доследственную проверку после сообщений в СМИ об избиении учащегося в туалете школы №1.

Также сообщалось, что потолок обрушился во время урока в школе №25 в посёлке Энем в Адыгее, один ребёнок пострадал.

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