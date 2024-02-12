RT в Telegram
Подпишись

В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов

Короткая ссылка
В Волгограде спасатели помогли двум женщинам, заблудившимся по дороге к автобусной остановке, выбраться из сугробов.
В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

«Из-за обильного снегопада женщины потеряли ориентир и не могли выбраться к остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Женщин госпитализировали с обморожением конечностей второй степени.

Ранее в МЧС Москвы выпустили предупреждение о ледяном дожде и тумане в столице 12 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить