В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов

В Волгограде спасатели помогли двум женщинам, заблудившимся по дороге к автобусной остановке, выбраться из сугробов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

«Из-за обильного снегопада женщины потеряли ориентир и не могли выбраться к остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Женщин госпитализировали с обморожением конечностей второй степени.

Ранее в МЧС Москвы выпустили предупреждение о ледяном дожде и тумане в столице 12 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.