В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
«Из-за обильного снегопада женщины потеряли ориентир и не могли выбраться к остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении.
Женщин госпитализировали с обморожением конечностей второй степени.
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