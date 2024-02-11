Синоптик Вильфанд предупредил о похолодании до -23 °С в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

Синоптик отметил, что погода в Москве с понедельника начнётся с нового режима — после морозных выходных произойдёт резкое повышение температуры.

«К утру понедельника температура будет повышаться до 0...-2 °С. Во вторник — продолжение поступления воздушных масс с юго-запада и юго-востока. Температура и днём, и ночью -2...-4 °С в Москве, а в области — -1...-6 °С. Но всё-таки 14-го февраля, в Валентинов день, произойдёт понижение температуры до умеренных пределов. Ночная температура около -13...-15 °С, а дневная около -10 °С», — рассказал Вильфанд.

По словам собеседника RT, начиная с четверга москвичей ожидает резкое понижение температуры, связанное с тем, что с северо-востока на юго-запад будет перемещаться антициклон.

«Погода будет солнечная, ясная, но очень морозная. И уже в ночь на четверг температура около -20 °С. А в последующем — примерно -18...-23 °С. Дневные температуры тоже совсем невысокие, около -13...-15 °С», — заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что вчерашний день принёс порядка двух десятков рекордов на юге России.