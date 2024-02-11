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Синоптик: вчерашний день принёс порядка двух десятков рекордов на юге России

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в ряде регионов России.
Синоптик: вчерашний день принёс порядка двух десятков рекордов на юге России
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Специалист отметил, что самая большая температурная аномалия — на юге европейской территории страны.

«Вчерашний день принёс на юге порядка двух десятков температурных рекордов. В Краснодаре был побит рекорд 20-летней давности. И температуры в ряде районов, практически от Ялты до Махачкалы, были очень близки, а кое-где даже превышали 20 градусов. И поэтому эта тёплая погода, очень теплая погода, на 8—10 градусов выше обычной для этого времени года, она сохранится по крайней мере до середины следующей недели», — рассказал Шувалов.

По его словам, вторым районом с положительной температурной аномалией является юг Красноярского края.

«В Минусинске +10 °С. Для февраля это вообще феноменальная цифра. В Красноярске +7 °С вчера было. Но здесь это кратковременный всплеск, и в ближайшее время там пойдёт понижение температуры», — добавил синоптик.

Шувалов также указал, что центральные области европейской части России в понедельник ждёт ослабление мороза, а во вторник — снег.

«Причём снег достаточно обильный в Тульской, Рязанской и Калужской областях, а в понедельник ледяные дожди в южной половине Центрального федерального округа. Но затем новый антициклон, который идёт из районов Карского моря и Ямала, опять прижмёт похолоданием уже во второй половине недели. С 14 по 17 февраля начнётся хорошее понижение температуры в центральных областях», — заключил собеседник RT.

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