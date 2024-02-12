В Приморье заключили под стражу подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки
Информация об этом появилась в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы края.
«Артёмовским городским судом по ходатайству следователя заключён под стражу очередной гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении изнасилования 14-летней девочки», — сообщили в ведомстве.
По его данным, в начале января 2024 года иностранный гражданин под выдуманным предлогом привёл малолетнюю пострадавшую в одну из саун города, где, применив физическую силу, совершил с девочкой насильственный половой акт.
Ранее жителя Петербурга задержали по делу об изнасиловании ребёнка 20-летней давности.
Также в Тюменской области арестовали изнасиловавшего 15-летнюю девочку в купе поезда.