В Приморье заключили под стражу подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

Суд в Приморье заключил под стражу на два месяца гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.

Информация об этом появилась в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы края.

«Артёмовским городским судом по ходатайству следователя заключён под стражу очередной гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении изнасилования 14-летней девочки», — сообщили в ведомстве.

По его данным, в начале января 2024 года иностранный гражданин под выдуманным предлогом привёл малолетнюю пострадавшую в одну из саун города, где, применив физическую силу, совершил с девочкой насильственный половой акт.

Ранее жителя Петербурга задержали по делу об изнасиловании ребёнка 20-летней давности.

Также в Тюменской области арестовали изнасиловавшего 15-летнюю девочку в купе поезда.