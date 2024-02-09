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Жителя Петербурга задержали по делу об изнасиловании ребёнка 20-летней давности

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Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в надругательстве над ребёнком, совершённом в марте 2003 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Жителя Петербурга задержали по делу об изнасиловании ребёнка 20-летней давности
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В сообщении указывается, что преступление против половой неприкосновенности девятилетнего ребёнка было совершено на площадке пожарной лестницы одного из домов по улице Хошимина. Тогда выйти на след насильника не удалось.

«Спустя 20 лет в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщикам удалось воссоздать картину случившегося и установить личность подозреваемого», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за аналогичные преступления. Его передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области взяли под стражу изнасиловавшего 15-летнюю девочку в купе поезда.

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