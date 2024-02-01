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В Тюменской области арестовали изнасиловавшего 15-летнюю девочку в купе поезда

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Суд в Тюменской области заключил под стражу мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку в купе поезда.
В Тюменской области арестовали изнасиловавшего 15-летнюю девочку в купе поезда
  • РИА Новости

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Уточняется, что в октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда Сургут — Екатеринбург.  

«Увидев симпатичных 15-летних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а её подружку изнасиловал», — говорится в сообщении.  

Ранее сообщалось, что в Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девушки, совершённом более 22 лет назад.

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