В Тюменской области арестовали изнасиловавшего 15-летнюю девочку в купе поезда

Суд в Тюменской области заключил под стражу мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку в купе поезда.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Уточняется, что в октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда Сургут — Екатеринбург.

«Увидев симпатичных 15-летних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а её подружку изнасиловал», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девушки, совершённом более 22 лет назад.