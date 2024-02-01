В Тюменской области арестовали изнасиловавшего 15-летнюю девочку в купе поезда
- РИА Новости
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.
Уточняется, что в октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда Сургут — Екатеринбург.
«Увидев симпатичных 15-летних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а её подружку изнасиловал», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девушки, совершённом более 22 лет назад.