В Челябинске будут судить обвиняемого в убийстве 22-летней давности
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
«По инициативе следователей-криминалистов проведена дополнительная дактилоскопическая экспертиза, в результате которой установлена причастность к совершению преступления неоднократно судимого местного жителя», — прокомментировали в ведомстве.
Трагедия произошла осенью 2001 года в посёлке Новосинеглазово. Мужчина затащил 22-летнюю жертву в заброшенное здание, избил, изнасиловал, а после задушил.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности.