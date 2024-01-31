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В Челябинске будут судить обвиняемого в убийстве 22-летней давности

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В Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девушки, совершённом более 22 лет назад.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

«По инициативе следователей-криминалистов проведена дополнительная дактилоскопическая экспертиза, в результате которой установлена причастность к совершению преступления неоднократно судимого местного жителя», — прокомментировали в ведомстве.

Трагедия произошла осенью 2001 года в посёлке Новосинеглазово. Мужчина затащил 22-летнюю жертву в заброшенное здание, избил, изнасиловал, а после задушил.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности.

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