В Челябинске будут судить обвиняемого в убийстве 22-летней давности

В Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девушки, совершённом более 22 лет назад.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону. «По инициативе следователей-криминалистов проведена дополнительная дактилоскопическая экспертиза, в результате которой установлена причастность к совершению преступления неоднократно судимого местного жителя», — прокомментировали в ведомстве. Трагедия произошла осенью 2001 года в посёлке Новосинеглазово. Мужчина затащил 22-летнюю жертву в заброшенное здание, избил, изнасиловал, а после задушил. Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности.