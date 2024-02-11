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РИА Новости: найдены чёрные ящики упавшего в Карелии Ми-8

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Поисковые службы обнаружили и достали со дна Онежского озера чёрные ящики упавшего 4 февраля в Карелии вертолёта Ми-8.
РИА Новости: найдены чёрные ящики упавшего в Карелии Ми-8
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Оба чёрных ящика, бортовой речевой самописец и прибор регистрации полётов демонтированы водолазами в хвостовой части вертолёта на дне Онежского озера и подняты на поверхность», — сказал собеседник.

Уточняется, что теперь чёрные ящики, которые, по предварительным данным, находятся в удовлетворительном состоянии, осмотрят, а после их отправят на расшифровку в специализированный научно-исследовательский институт.

Ранее сообщалось, что были обнаружены тела всех трёх членов экипажа упавшего в Карелии вертолёта Ми-8.

4 февраля стало известно, что вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. Позднее в МЧС России заявили, что обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянное.

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