РИА Новости: найдены чёрные ящики упавшего в Карелии Ми-8

Поисковые службы обнаружили и достали со дна Онежского озера чёрные ящики упавшего 4 февраля в Карелии вертолёта Ми-8.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Оба чёрных ящика, бортовой речевой самописец и прибор регистрации полётов демонтированы водолазами в хвостовой части вертолёта на дне Онежского озера и подняты на поверхность», — сказал собеседник.

Уточняется, что теперь чёрные ящики, которые, по предварительным данным, находятся в удовлетворительном состоянии, осмотрят, а после их отправят на расшифровку в специализированный научно-исследовательский институт.

Ранее сообщалось, что были обнаружены тела всех трёх членов экипажа упавшего в Карелии вертолёта Ми-8.

4 февраля стало известно, что вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. Позднее в МЧС России заявили, что обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянное.