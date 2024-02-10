В России после прилёта из Турции задержан экс-глава клиники «Медицина 24/7»
- РИА Новости
В действиях бывшего главного врача клиники усматриваются признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшего по неосторожности смерть человека.
«9 февраля 2024 года Серебрянский задержан в аэропорту после прилёта из Турецкой Республики, после чего помещён в СИЗО», — сообщает Следственный комитет. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия, вскоре ему предъявят обвинение. Судом уже вынесен приговор двум другим сотрудникам клиники.
Серебрянский скрылся от правоохранительных органов в 2021 году, его объявили в международный розыск.