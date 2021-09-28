Главврача московской клиники объявили в розыск после смерти пациентки

Следователи объявили в международный розыск генерального директора и главного врача московской частной клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского в связи со смертью пациентки. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, в судебную инстанцию поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Серебрянского.

«Постановлением суда обвиняемому избран арест на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию России», — сообщила она.

По данным пресс-секретаря, Серебрянский обвиняется по ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

В августе следователи задержали главного врача больницы во Владикавказе, где в результате аварии на трубопроводе с кислородом умерли девять пациентов.