Главврача московской клиники объявили в розыск после смерти пациентки

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Следователи объявили в международный розыск генерального директора и главного врача московской частной клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского в связи со смертью пациентки. Об этом информирует ТАСС.
Главврача московской клиники объявили в розыск после смерти пациентки
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, в судебную инстанцию поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Серебрянского.

«Постановлением суда обвиняемому избран арест на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию России», — сообщила она.

По данным пресс-секретаря, Серебрянский обвиняется по ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

В августе следователи задержали главного врача больницы во Владикавказе, где в результате аварии на трубопроводе с кислородом умерли девять пациентов.

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