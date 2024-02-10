Песков: попытки пробить брешь в инфосистемах России не прекращаются

Недружественные России страны в течение двух лет пытаются «пробить брешь» в её информационных и других системах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, усиливаются ли попытки подобного вмешательства со стороны оппонентов Российской Федерации в преддверии выборов президента.

В беседе с ТАСС пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что подобные атаки в целом никогда не ослабевают и всегда находятся на предельном уровне.

«Поскольку они в целом находятся на максимальном уровне, то сейчас я просто не могу дифференцировать, связано ли это с выборами или не связано», — отметил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад расценивает выборы как возможность раскачать ситуацию в стране.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта, и отдать свой голос за того или иного кандидата можно будет в том числе дистанционно. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,58 млн избирателей.