Песков: попытки пробить брешь в инфосистемах России не прекращаются
- РИА Новости
В беседе с ТАСС пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что подобные атаки в целом никогда не ослабевают и всегда находятся на предельном уровне.
«Поскольку они в целом находятся на максимальном уровне, то сейчас я просто не могу дифференцировать, связано ли это с выборами или не связано», — отметил Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад расценивает выборы как возможность раскачать ситуацию в стране.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта, и отдать свой голос за того или иного кандидата можно будет в том числе дистанционно. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,58 млн избирателей.