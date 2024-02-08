Захарова: Запад видит в выборах в России возможность раскачать ситуацию в стране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад рассматривает выборы в России как возможность раскачать ситуацию в стране.

Соответствующее заявление она сделала на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Нашими оппонентами, а это и не оппоненты уже, а недруги и прямые враги, выборы рассматриваются как возможность раскачать ситуацию в стране. Не для любви к искусству, а для того, чтобы прагматично формировать на нашем пространстве собственные установки и их реализовывать», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Центральной избирательной комиссии указали, что в борьбе за пост президента России осталось четыре кандидата.