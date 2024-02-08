Захарова: Запад видит в выборах в России возможность раскачать ситуацию в стране
- РИА Новости
Соответствующее заявление она сделала на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
«Нашими оппонентами, а это и не оппоненты уже, а недруги и прямые враги, выборы рассматриваются как возможность раскачать ситуацию в стране. Не для любви к искусству, а для того, чтобы прагматично формировать на нашем пространстве собственные установки и их реализовывать», — цитирует её ТАСС.
Ранее в Центральной избирательной комиссии указали, что в борьбе за пост президента России осталось четыре кандидата.