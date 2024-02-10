Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю
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В опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме Путин отметил, что этот знаменующий обновление природы и человека праздник символизирует добрые надежды и ожидания, а также стремление к гармонии и чистоте помыслов.
«В эти дни принято подводить итоги уходящего года, прощать обиды, помогать ближним», — гласит текст телеграммы.
Глава государства добавил, что буддисты России «бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи».
Ранее в Москве рассказали подробности о мероприятиях в честь китайского Нового года.