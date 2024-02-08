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В Москве рассказали подробности о мероприятиях в честь китайского Нового года

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Начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов рассказал о мероприятиях, приуроченных к китайскому Новому году.
В Москве рассказали подробности о мероприятиях в честь китайского Нового года
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«С 9 по 18 февраля Москва масштабно отметит китайский Новый год, или Праздник весны, или Новый год по лунному календарю. Названия у этого праздника разные. Отмечают его не только китайцы, но и другие азиатские страны, а также ряд народов в России», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, главными точками в столице станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар, Новый Арбат, Московский зоопарк и ВДНХ.

«Москвичи и гости столицы смогут посетить ярмарку китайской еды в Камергерском переулке, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах. Культурно-гастрономическое путешествие получится продолжить на Тверской площади», — сообщил Нурмуханов.

На Новом Арбате можно будет научиться китайской игре го, а Московский зоопарк представит программу, посвящённую фауне Китая.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдут театрализованное представление, танец китайского льва и показательные выступления мастеров восточных единоборств.

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