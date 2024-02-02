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Шоу и ярмарки пройдут в Москве в рамках фестиваля «Китайский Новый год»

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В Москве фестиваль «Китайский Новый год» состоится с 9 по 18 февраля.
Шоу и ярмарки пройдут в Москве в рамках фестиваля «Китайский Новый год»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Так, в Камергерском переулке пойдёт красочное шоу с участием китайских коллективов. На Тверском бульваре создадут тоннель в красно-золотой цветовой гамме с арками в виде сакуры и дракона. А на Тверской площади гости смогут купить китайские сувениры и попробовать традиционную кухню.

На Новом Арбате научат играть в го — старинную настольную игру. А на ВДНХ пройдут театрализованное представление, танец китайского льва и показательные выступления мастеров восточных единоборств.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Королёве состоится традиционный фермерский фестиваль. Он пройдёт с 2 по 4 и с 9 по 11 февраля.

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