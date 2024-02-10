Лавров заявил, что Россия столкнулась с серьёзнейшими угрозами безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к коллегам по случаю Дня дипломатического работника отметил, что страна столкнулась с серьёзнейшими угрозами безопасности.

Он отметил, что в сегодняшних условиях подвиг сотрудников Народного комиссариата иностранных дел в годы Великой Отечественной войны по защите Родины служит высоким эталоном сопричастности дипломатов судьбам всего народа.

«Уважаемые коллеги... где бы вы ни трудились... везде вы свято храните истинные ценности отечественной дипломатии... Хочу искренне поблагодарить всех вас за честный самоотверженный труд, за каждодневные, подчас не самые заметные, но от того не менее значимые и востребованные усилия по решению поставленных задач», — говорится в заявлении министра.

По словам Лаврова, дипломатам порой бывает непросто, так как противники России используют наработанные столетиями методы демонизации страны и не гнушаются даже личными нападками на многих из сотрудников дипмиссий. Однако, отметил министр, психологическая устойчивость и уверенность в правоте своего дела неизменно отличали лучших представителей профессии.

«Отдельно хочу сказать добрые слова в адрес ветеранов дипломатической службы, наставников молодёжи: радует, что многие из вас по-прежнему в строю и продолжают вносить свою лепту в общее дело. Желаю всем доброго здоровья, благополучия, новых свершений на благо Отечества», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как успевает давать комментарии прессе по текущим вопросам в любое время.