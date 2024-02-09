Захарова рассказала, как справляется с активным рабочим графиком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как успевает давать комментарии прессе по текущим вопросам в любое время.

«Это же работа колоссального количества людей, это и наш департамент информации и печати, и все территориальные департаменты, и функциональные, и, конечно, историко-документальный департамент. Это работа всего коллектива, нацеленная на то, чтобы предоставлять журналистам информацию», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Захарова, работа направлена на борьбу с дезинформацией и фейками, которые поступают с Запада.

«Для того чтобы не допустить потока лжи, для того чтобы моментально отреагировать, нужно откладывать всё и этим заниматься, потому что это какой-то нескончаемый поток ложных новостей, просто невозможно даже в это поверить», — пояснила дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад рассматривает выборы в России как возможность раскачать ситуацию в стране.