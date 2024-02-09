Кабмин до 2040 года разрешил поставки с «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома»

Кабмин разрешил поставки СПГ с завода «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома» в Германии SEFE до 2040 года.

Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

«Слова «до 31 декабря 2024 года» заменить словами «до 31 декабря 2040 года», — говорится в документе.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин высказал мнение, что дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на газ в России могут привести к разбалансировке рынка и дефициту газа для социально значимых отраслей.