Кабмин до 2040 года разрешил поставки с «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома»
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Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.
«Слова «до 31 декабря 2024 года» заменить словами «до 31 декабря 2040 года», — говорится в документе.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин высказал мнение, что дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на газ в России могут привести к разбалансировке рынка и дефициту газа для социально значимых отраслей.