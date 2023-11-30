Сечин: налоговые изменения по газу могут привести к его дефициту
Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей», — сказал он.
Кроме того, Сечин отметил, что дифференциация цен на газ была проведена без всестороннего анализа её влияния и без обсуждения с отраслью.
Также Сечин рассказал, что постоянное усиление санкций негативно влияет на деятельность «Роснефти».
Ранее сообщалось, что региональным властям разрешили определять тарифы на электроэнергию для населения.