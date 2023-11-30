Сечин: налоговые изменения по газу могут привести к его дефициту

Дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на газ в России могут привести к разбалансировке рынка, дефициту газа для социально значимых отраслей и могут повлиять на поддержание уровня добычи.

Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей», — сказал он.

Кроме того, Сечин отметил, что дифференциация цен на газ была проведена без всестороннего анализа её влияния и без обсуждения с отраслью.

Также Сечин рассказал, что постоянное усиление санкций негативно влияет на деятельность «Роснефти».

Ранее сообщалось, что региональным властям разрешили определять тарифы на электроэнергию для населения.