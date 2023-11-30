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Сечин: налоговые изменения по газу могут привести к его дефициту

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Дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на газ в России могут привести к разбалансировке рынка, дефициту газа для социально значимых отраслей и могут повлиять на поддержание уровня добычи.

Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей», — сказал он.

Кроме того, Сечин отметил, что дифференциация цен на газ была проведена без всестороннего анализа её влияния и без обсуждения с отраслью.

Также Сечин рассказал, что постоянное усиление санкций негативно влияет на деятельность «Роснефти».

Ранее сообщалось, что региональным властям разрешили определять тарифы на электроэнергию для населения.

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