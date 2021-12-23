Региональным властям разрешили определять тарифы на электроэнергию для населения
- РИА Новости
Согласно документу, регулирующие органы субъектов могут устанавливать тарифы на электроэнергию с «дополнительной дифференциацией» по объёмам потребления и группам населения.
На местном уровне также может устанавливаться минимальный объём потребления, который можно получить по льготному тарифу.
Обновление касается постановления правительства №1178, которое ранее допускало дифференцирование цен только в Крыму и Севастополе.
Как ранее писала газета «Коммерсантъ», тарифные органы регионов должны будут ориентироваться на «методические указания» ФАС, которые будут разработаны в течение двух месяцев.