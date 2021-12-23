Региональным властям разрешили определять тарифы на электроэнергию для населения

Властям регионов России разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объёмов и структуры потребления, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно документу, регулирующие органы субъектов могут устанавливать тарифы на электроэнергию с «дополнительной дифференциацией» по объёмам потребления и группам населения.

На местном уровне также может устанавливаться минимальный объём потребления, который можно получить по льготному тарифу.

Обновление касается постановления правительства №1178, которое ранее допускало дифференцирование цен только в Крыму и Севастополе.

Как ранее писала газета «Коммерсантъ», тарифные органы регионов должны будут ориентироваться на «методические указания» ФАС, которые будут разработаны в течение двух месяцев.