Сечин: постоянное усиление санкций негативно влияет на деятельность «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что постоянное усиление санкционного давления против России негативно влияет на деятельность компании.

Информация об этом опубликована на сайте «Роснефти».

«Должен также отметить постоянное усиление санкционного давления — практически в каждом раунде санкций вводятся ограничения, негативно влияющие на деятельность компании», — сказал Сечин.

Ранее сообщалось, что ЕС в сфере энергетики достиг предела в введении санкций против России.

Также стало известно, что Венгрия раскритиковала ряд предложений по 12-му пакету санкций против России.