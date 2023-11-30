Сечин: постоянное усиление санкций негативно влияет на деятельность «Роснефти»
Информация об этом опубликована на сайте «Роснефти».
«Должен также отметить постоянное усиление санкционного давления — практически в каждом раунде санкций вводятся ограничения, негативно влияющие на деятельность компании», — сказал Сечин.
Ранее сообщалось, что ЕС в сфере энергетики достиг предела в введении санкций против России.
Также стало известно, что Венгрия раскритиковала ряд предложений по 12-му пакету санкций против России.