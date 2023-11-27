Венгрия раскритиковала ряд предложений по 12-му пакету санкций против России

Будапешт отказался поддержать предложение о внесении в 12-й пакет санкций против России ряда мер, среди которых — санкции в области ядерной энергетики. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Выступая после совещания с европейскими коллегами в Брюсселе, Сийярто отметил, что в ходе переговоров прозвучало предложение о введении санкций против России по линии ядерной энергетики.

Помимо этого, участники совещания выступили с предложением о запрете поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе и в Венгрию.

«Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями», — цитирует министра ТАСС.

Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт не согласится на какие-либо санкции против атомной отрасли. Это, по его словам, угрожало бы безопасности энергоснабжения страны.

Ранее появилась информация, что ряд стран ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя касательно санкций против России.