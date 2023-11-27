RT в Telegram
Подпишись

Венгрия раскритиковала ряд предложений по 12-му пакету санкций против России

Короткая ссылка
Будапешт отказался поддержать предложение о внесении в 12-й пакет санкций против России ряда мер, среди которых — санкции в области ядерной энергетики. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия раскритиковала ряд предложений по 12-му пакету санкций против России
  • Gettyimages.ru

Выступая после совещания с европейскими коллегами в Брюсселе, Сийярто отметил, что в ходе переговоров прозвучало предложение о введении санкций против России по линии ядерной энергетики.

Помимо этого, участники совещания выступили с предложением о запрете поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе и в Венгрию.

«Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями», — цитирует министра ТАСС.

Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт не согласится на какие-либо санкции против атомной отрасли. Это, по его словам, угрожало бы безопасности энергоснабжения страны.

Ранее появилась информация, что ряд стран ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя касательно санкций против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить