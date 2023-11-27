Венгрия раскритиковала ряд предложений по 12-му пакету санкций против России
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Выступая после совещания с европейскими коллегами в Брюсселе, Сийярто отметил, что в ходе переговоров прозвучало предложение о введении санкций против России по линии ядерной энергетики.
Помимо этого, участники совещания выступили с предложением о запрете поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе и в Венгрию.
«Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями», — цитирует министра ТАСС.
Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт не согласится на какие-либо санкции против атомной отрасли. Это, по его словам, угрожало бы безопасности энергоснабжения страны.
Ранее появилась информация, что ряд стран ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя касательно санкций против России.