RT в Telegram
Подпишись

Ставропольский онкодиспансер получил 255 единиц оборудования

Короткая ссылка
Ставропольский краевой клинический онкодиспансер получил более 255 единиц оборудования.
Ставропольский онкодиспансер получил 255 единиц оборудования
  • Gettyimages.ru
  • © Semen Salivanchuk

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное правительство.

Медицинское оборудование в учреждения края поступает по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В частности, диспансеру передали ультразвуковой видеогастроскоп, наркозно-дыхательные аппараты, электрокоагуляторы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области отремонтируют 43 медучреждения в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить