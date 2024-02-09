Ставропольский онкодиспансер получил 255 единиц оборудования

Ставропольский краевой клинический онкодиспансер получил более 255 единиц оборудования.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное правительство.

Медицинское оборудование в учреждения края поступает по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В частности, диспансеру передали ультразвуковой видеогастроскоп, наркозно-дыхательные аппараты, электрокоагуляторы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области отремонтируют 43 медучреждения в 2024 году.